«Зенит» повёл в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси». На 42-й минуте отличился Сердар Азмун с передачи Малкома. Арбитр встречи Сердар Гёзубюйюк после видеоповтора засчитал гол.

Счёт в матче стал 2:1 в пользу «Зенита». Первый гол забил Тимо Вернер на 2-й минуте. На 38-й Клаудиньо забил ответный мяч. Для бразильца этот гол стал четвёртым в трёх последних играх.

Команды выпустили следующие стартовые составы:

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Вендел, Барриос, Кузяев — Малком, Клаудиньо — Азмун.

«Челси»: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта — Баркли, Маунт, Сауль Ньигес — Хадсон-Одои, Лукаку, Вернер.

Для «Зенита» игра не имеет турнирного значения: команда досрочно заняла третье место и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Для «Челси» матч имеет значение в плане распределения первого и второго места с «Ювентусом».

В первой игре в Лондоне «Челси» выиграл у «Зенита» 1:0.