Завершился первый тайм матча заключительного шестого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». После 45 минут петербуржцы ведут 2:1. На второй минуте счёт открыл форвард лондонцев Тимо Вернер. На 38-й ответный мяч забил Клаудиньо. Для бразильца гол стал четвёртым в трёх последних играх.

На 41-й минуте «Зенит» вышел вперёд благодаря точному удару Сердара Азмуна.

Игра проходит на «Газпром Арене», судит её представитель Нидерландов Сердар Гёзубюйюк.

Команды выпустили следующие стартовые составы:

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Вендел, Барриос, Кузяев — Малком, Клаудиньо — Азмун.

«Челси»: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта — Баркли, Маунт, Сауль Ньигес — Хадсон-Одои, Лукаку, Вернер.

Для «Зенита» игра не имеет турнирного значения: команда досрочно заняла третье место и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Для «Челси» матч имеет значение в плане распределения первого и второго места с «Ювентусом».

В первой игре в Лондоне «Челси» выиграл у «Зенита» 1:0.