Канада решила присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады 2022 года в Китае. Ранее бойкот уже объявили США, Австралия и Великобритания. Правительства стран выразили протест против нарушения прав человека в Китае.

О бойкоте объявил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

При этом он подтвердил, что бойкот не повлияет на участие спортсменов в Олимпийских играх: в Пекин не приедут официальные лица Канады.

Игры XXIV зимней Олимпиады пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.