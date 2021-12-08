«Челси» сравнял счёт в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». На 62-й минуте отличился Ромелу Лукаку. Счёт стал 2:2.

Форвард «Челси» Тимо Вернер открыл счёт на 2-й минуте. До перерыва «Зенит» вышел вперёд. На 38-й минуте забил Клаудиньо, на 41-й — Сердар Азмун.

Команды выпустили следующие стартовые составы:

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос — Вендел (Мостовой, 51), Барриос, Кузяев — Малком, Клаудиньо — Азмун.

«Челси»: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта — Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Сауль Ньигес — Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку, Вернер.

Для «Зенита» игра не имеет турнирного значения: команда досрочно заняла третье место и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Для «Челси» матч имеет значение в плане распределения первого и второго места с «Ювентусом».

В первой игре в Лондоне «Челси» выиграл у «Зенита» 1:0.