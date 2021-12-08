Владелец «Челси» Роман Абрамович посетил матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс». Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

В игре идёт второй тайм, счёт равный — 2:2.

Для «Зенита» игра не имеет турнирного значения: команда досрочно заняла третье место и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Для «Челси» матч имеет значение в плане распределения первого и второго места с «Ювентусом».

В первой игре в Лондоне «Челси» выиграл у «Зенита» 1:0.