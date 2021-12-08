Сегодня, 8 декабря, состоялась церемония вручения Национальной спортивной премии.

Спортсменом года стал пловец Евгений Рылов. На Олимпиаде-2020 в Токио спортсмен завоевал золотые медали на 100 и 200 метрах на спине, а также взял серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем.

Также Рылов назван лауреатом в номинации «Гордость России».

Спортсменкой года названа синхронистка Светлана Ромашина. На Играх в Токио она взяла золотые медали в дуэте и группе и стала семикратной олимпийской чемпионкой.

Тренером года стал Дмитрий Глотов, тренер женской сборной России по фехтованию на сабле.

В номинации «Эпоха в спорте» лауреатом стала главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

В номинации «спортивная солидарность» награду получил глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.