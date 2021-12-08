«Челси» вышел вперёд в матче заключительного 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». На 85-й минуте дубль оформил Тимо Вернер. Счёт стал 3:2 в пользу лондонцев.

Первый гол Вернер провёл на второй минуте. На 38-й ответный мяч забил Клаудиньо. Для бразильца гол стал четвёртым в трёх последних играх.

На 41-й минуте «Зенит» вышел вперёд благодаря точному удару Сердара Азмуна. На 62-й Ромелу Лукаку сделал счёт 2:2.

Команды выпустили следующие стартовые составы:

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий (Круговой, 66), Ловрен, Дуглас Сантос — Вендел (Мостовой, 51), Барриос, Кузяев (Оздоев, 79) — Малком (Ерохин, 79), Клаудиньо — Азмун (Дзюба, 79).

«Челси»: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта — Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Сауль Ньигес (Алонсо, 75) — Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку (Хаверц, 75), Вернер.

Для «Зенита» игра не имеет турнирного значения: команда досрочно заняла третье место и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы. Для «Челси» матч имеет значение в плане распределения первого и второго места с «Ювентусом».

В первой игре в Лондоне «Челси» выиграл у «Зенита» 1:0.