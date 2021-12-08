«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в заключительном шестом туре группового турнира Лиги чемпионов — 3:3. Счёт открыли лондонцы на второй минуте — отличился Тимо Вернер. До перерыва «Зенит» успел выйти вперёд. На 38-й минуте Клаудиньо сравнял счёт, забив четвёртый мяч в трёх последних турах. На 41-й Сердар Азмун вывел петербуржцев вперёд.

На 62-й минуте Лукаку сделал счёт 2:2, а на 85-й Тимо Вернер оформил дубль.

От поражения «Зенит» спасся на четвёртой добавленной минуте — гол забил вышедший на замену Магомед Оздоев.

Команды играли в следующих составах:

«Зенит»: Кержаков — Караваев, Ракицкий (Круговой, 66), Ловрен, Дуглас Сантос — Вендел (Мостовой, 51), Барриос, Кузяев (Оздоев, 79) — Малком (Ерохин, 79), Клаудиньо — Азмун (Дзюба, 79).

«Челси»: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта — Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Сауль Ньигес (Алонсо, 75) — Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку (Хаверц, 75), Вернер.

Для «Зенита» игра не имела турнирного значения: петербуржцы досрочно заняли третье место в группе и продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.

«Челси» из-за потери очков потерял и первое место в группе. В параллельной встрече «Ювентус» обыграл «Мальмё» (1:0) и набрал 15 очков. «Челси» с 13 очками стал вторым и сыграет в 1/8 финала с одним из восьми победителей групп.