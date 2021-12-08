Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выразил благодарность врачам после гола в ворота «Челси» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов (3:3). Хавбек вышел на замену на 79-й минуте вместо Далера Кузяева, а на четвёртой добавленной сделал счёт 3:3, принеся петербуржцам ничью.

После гола он подбежал к врачам клуба. Напомним, что Оздоев пропустил из-за травмы три с половиной месяца, получив повреждение в первом туре РПЛ против «Химок». В середине ноября хавбек вернулся на поле.

Для «Зенита» игра не имела турнирного значения: петербуржцы досрочно заняли третье место в группе и продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.