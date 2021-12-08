8 декабря в Континентальной хоккейной лиге состоялись девять матчей регулярного чемпионата. Открывающей игрой дня стал матч «Металлурга» с «Куньлунем», игра оказалась самой результативной из девяти. «Магнитка» выиграла со счётом 6:4.

Параллельно в Челябинске СКА обыграл «Трактор» 4:1. Это позволило «Металлургу» выйти в единоличные лидеры Восточной конференции с 59 очками. «Трактор» идёт вторым с 57 очками.

«Сибирь» обыграла на выезде «Нефтехимик» 3:0.

«Йокерит» в овертайме вырвал победу у «Северстали» 4:3. Финский клуб единолично возглавил Западную конференцию, имея в активе 54 очка. Второе место занимает московское «Динамо» (52), которое дома уступило «Адмиралу» в серии буллитов 1:2.

На третье место опустился ЦСКА (52), который сегодня также проиграл «Торпедо» 2:5. СКА подобрался к московским одноклубникам вплотную, набрав 51 очко.

«Витязь» в гостях одолел минское «Динамо» 4:1, «Локомотив» обыграл дома «Авангард» 3:2, а в завершающей игре «Амур» на выезде взял верх над «Динамо» из Риги 2:1.