Екатеринбургский «Урал» разгромил «Ростов» в выездном матче в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22.

Игра состоялась на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

К шестой минуте «Урал» уже вел в счете 2:0: на третьей минуте встречи гол забил Рамазан Гаджимурадов (передача Дениса Кулакова), а на шестой смог увеличить преимущество Арсен Адамов (передача Рафала Аугустыняка).

На это «Ростов» ответил голом Дмитрия Полоза с пенальти на 19-й минуте, но перевернуть игру не смог.

На 39-й минуте встречи Рамазан Гаджимурадов оформил дубль, а на 43-й минуте счет и вовсе стал разгромным: четвертый гол «Урала» забил Эрик Бикфалви.

«Урал» одержал» вторую победу подряд и вырвался на 11-е место в турнирной таблице, «Ростов» идет 13-м, в зоне стыковых матчей. Команды разделяет одно очко.