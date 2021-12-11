Российский шахматист Дмитрий Дубов, помогавший норвежцу Магнусу Карлсену готовиться к матчу за шахматную корону против Яна Непомнящего, ответил на жёсткую критику в свой адрес.

В интервью порталу «Чемпиона» Дубов отметил, что договорился о сотрудничестве с Карлсеном ещё до начала претендентского турнира. «Если бы очень хотел отказаться, то мог бы это сделать после победы Непомнящего в Екатеринбурге», — отметил Дубов, добавив, что не может разглашать детали контракта.

«Для меня в этом проблемы нет. Думаю, что для Яна тоже. Когда люди говорят про державу и сборную России, то это именно сборная России. Тут ведь не Россия против Норвегии», — подчеркнул Дубов, добавив, что в матчах сборных он вряд ли бы помогал норвежцам, но здесь было единоличное противостояние, так что раздувать большую национальную историю абсурдно.

Напомним, Магнус Карлсен обыграл Яна Непомнящего в матче за титул чемпиона мира по шахматам со счётом 7,5:3,5