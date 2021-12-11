Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина объяснила болельщикам, из-за чего она оказалась в больнице и почему продолжает участие в проекте «Ледниковый период».

В своем «Инстаграме» Тотьмянина отметила, что ей хочется остановить поток сознания некоторых людей — после фотографии с капельницей.

«Я не делала эко, аборт, у меня не ковид… Госпиталь Фролова — многопрофильный центр. И у меня есть многолетняя проблема с почками», — написала Тотьмянина, добавив, что попала в больницу из-за почек.

По словам Тотьмяниной, пока у нее есть возможность очнуться от наркоза и вернуться на работу, она собирается делать это снова. «Спасибо всем, кто поддерживал и желал скорейшего выздоровления!», — сказала Тотьмянина.