Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о том, что решила продолжить съёмки в проекте «Ледниковый период» с разрывом мениска.

В своём «Инстаграме» Волосожар выложила видео с тренировки после тяжёлой травмы и отметила, что решила идти до конца. Также фигуристка поблагодарила всех за поддержку в комментариях и в директе.

«Я поехала на тренировку, чтобы окончательно понять смогу или нет. Кадры, которые вы видите в начале, это мои самые-самые первые шаги по льду после травмы», — сказала Волосожар, подчеркнув, что подобной травмы в спортивной карьере у неё не было.

Волосожар подчеркнула, что хореографы старательно подбирали элементы для номера, в которых не нужно сгибать ногу. «Я совру, если скажу, что это не больно, но с обезболивающими — терпимо. Я чувствую, что мне надо дойти до конца. Не могу и не хочу сейчас подводить ни себя, ни проект«, — написала фигуристка.