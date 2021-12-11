Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказалась о критике в свой адрес от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Слова Резцовой цитирует портал РИА Новости.

«Я слышала слова Дмитрия Губерниева. Хочу сказать, что Дима сначала гадости на меня вылил, а сейчас приветы передаёт. Как-то неправильно это. Я ему сказала вдогонку спасибо», – отметила Резцова.

Напомним, в трансляции женской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене Губерниев передавал Анфисе Резцовой привет, поскольку её дочь Кристина была финишёром российской команды и привела её, в итоге, к серебряной награде.

Ранее Анфиса Резцова и Дмитрий Губерниев находились в открытом конфликте: экс-лыжница критиковала тренеров и биатлонистов сборной России, на что Губерниев отвечал критикой самой Резцовой.