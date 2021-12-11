Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова приехала в Санкт-Петербург на репетицию новогоднего ледового шоу «Аленький Цветочек» Татьяны Навки.

В своем «Инстаграме» Загитова сначала поделилась роликом, на котором она с чемоданами заходит в «Сапсан». Из следующего видео на вокзале становится ясно, что фигуристка в Санкт-Петербурге — она сообщила подписчикам, что прибыла в Петербург на репетицию спектакля, в котором будет исполнять главную роль.

Шоу «Аленький цветочек» будет проходит в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 8 января. Площадкой для проведения спектакля станет СК «Юбилейный».

Ранее Алина Загитова участвовала в других постановках Татьяны Навки — «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и «Руслан и Людмила».