Французские спортивные СМИ сообщают, что иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун с большой долей вероятности перейдет в «Лион».

По информации издания L’Équipe, родственники футболиста — его мама и брат — ездили во Францию на этой неделе, чтобы подобрать дом, в котором он будет жить во время выступлений за местный клуб.

Также в СМИ сообщили, что «Зенит» получит 3 миллиона евро от продажи Азмуна, если клубы смогут договориться о проведении трансфера в январе 2022 года. Его текущий контракт с «Зенитом» истекает летом 2022 года, поэтому сумма трансфера будет такой невысокой.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что иранец уже договорился с «Лионом» о контракте до 2026 года.