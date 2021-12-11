Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение о завоевании российскими биатлонистками серебра в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Слова Хованцева цитирует «Чемпионат».

«Наши девушки могут, когда захотят! Но, увы, к сожалению, не тогда, когда захотят другие. Посмотрите, сколько было проблем в других командах!», — сказал тренер, подчеркнув, что у норвежской команды был плохой состав, француженки испытывали проблемы на рубежах, а немки ушли очень далеко.

Хованцев положительно отметил ход Валерии Васнецовой, а также остальных девушек: все прошли плюс-минус хорошо. «Кристина Резцова на сегодняшний день готова бежать любой этап. Она себя очень неплохо чувствует ногами, а это хороший процент на достойное выступление», – заключил Хованцев.