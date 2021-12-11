Стало известно, что четыре гандболистки сборной Камеруна пропали во время чемпионата мира по гандболу 2021 года в Испании.

Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет чемпионата. Пропавшими числятся Амели Севани Мвуа, Апполин Мишель Абена Экобена, Ясмин Йотчум и Жодель Кларис Маджуфан.

«Оргкомитет чемпионата мира и сборная Камеруна обратились в полицию в связи с исчезновением гандболисток», — говорится в сообщении. В оргкомитете также подчеркнули, что в гостиничных номерах девушек не осталось их вещей, так что причиной их исчезновения может стать желание остаться жить в Испании и не возвращаться в Испании.

Сейчас сборная Камеруна продолжает выступление на ЧМ, но в утешительном турнире: выйти из группы команда не смогла. Завершится ЧМ-2021 19 декабря.