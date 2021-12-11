Суббота, 11 декабря, выдалась очень богатой на спортивные события и на медали для российских спортсменов. Серебро в биатлоне, лыжах, фигурном катании, неожиданные результаты в РПЛ — все это и многое другое — в традиционном дайджесте от NVsport:

Российские биатлонистки взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. В составе команды гонку бежали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Устюгов взял серебро в спринте на этапе Кубка мира по лыжам в Давосе. Победа — у Клэбо

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную награду в коньковом спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Первое место занял норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, выехавший вперед на последнем повороте перед выходом на стадион. Устюгов уступил ему 0,87 секунды

Российские гандболистки обыграли Черногорию на ЧМ-2021 в Испании

Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года по гандболу среди женских команд. Игра прошла на стадионе Палау д’Эспортс де Гранольес в испанском городе Гранольерс и завершилась со счетом 31:25 в пользу россиянок. Счет по таймам 18:10, 13:15.

«Урал» разгромил «Ростов» на выезде в 18-м туре РПЛ

Екатеринбургский «Урал» разгромил «Ростов» в выездном матче в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22. Игра состоялась на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Дубль Заболотного помог ЦСКА обыграть «Арсенал» перед зимним перерывом

Московский ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

«Крылья Советов» всухую обыграли «Рубин» в 18-м туре РПЛ, у Пиняева — первый гол в чемпионате

Самарские «Крылья Советов» сумели обыграть казанский «Рубин» в 18-м туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22, заключительном перед зимним перерывом. Игра прошла на стадионе «Самара Арена» и завершила со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Мозалев взял серебро турнира ISU в Загребе, победа — у Мессинга

Российский фигурист Андрей Мозалев завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на турнире ISU Challenger в Хорватии — Golden Spin of Zagreb. На первом месте расположился канадец Киган Мессинг.

Формула-1. Ферстаппен стал лучшим в квалификации Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон — 2-й

Голландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат в квалификации этапа Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби, ОАЭ, и будет стартовать в итоговой гонке с поул-позиции.

Французы заняли весь пьедестал пасьюта на Кубке мира в Хохфильцене. Дебютант Томшин – в топ-10

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. На пьедестал также поднялись Эмильен Жаклен и швед Себастьян Самуэльссон, который оспорил финиш Симона Дестье уже после гонки. Лучший из россиян — Василий Томшин, 10-е место.