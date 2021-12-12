В Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся вечер профессионального бокса. В главном бою турнира украинец Василий Ломаченко встретился с представителем Ганы Ричардом Комми. На взвешивании боа бойца показали вес 60,9 кг.

Ломаченко одержал победу в бою единогласным решением судей: 117:110, 119:108, 119:108. В седьмом раунде он отправил Комми в нокдаун.

33-летний Ломаченко — экс-чемпион мира в трёх весовых категориях. На профессиональном ринге он провёл 18 боёв, одержал 16 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения.

34-летний Комми — экс-чемпион в лёгком весе. Он выиграл 30 поединков (27 нокаутом) и четырежда проиграл.