Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что думает о закрытии своей страницы в Инстаграм. Прославленную фигуристку и телеведущую разозлили комментарии к одному из её постов.

Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь – территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть инстаграм», – написала Загитова в сториз.

Скорее всего, шла речь о её свежей записи с рекламой курсов заработка, поскольку в начале заметки Загитова назвала частью своей работы «рекламу и поддержку социальных проектов, которые нравятся».