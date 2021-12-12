Сегодня, 12 декабря, «Зенит» проведёт заключительный матч в 2021 году. В рамках 18-го тура чемпионата России по футболу подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с московским «Динамо».

Из-за травмы в матче не сможет принять участие основной голкипер «Зенита» Станислав Крицюк. «Динамо» не сможет рассчитывать на полузащитника Диего Лаксальта, не выходящего на поле с сентября, форварда Даниила Лесового, который не играл с июля, а также нападающего Клинтона Нжи, пропустившего последние две встречи.

Игра имеет большое значение для обоих клубов. После 17 игр «Зенит» набрал 37 очков и занимает первое место в таблице. «Динамо» отстаёт на 2 очка (35) и идёт вторым. У обеих команд одинаковое количество пропущенных мячей — по 19. Забил же «Зенит» существенно больше — 43 мяча против 32 (это два лучших результата в нынешнем сезоне в РПЛ).

Если в сегодняшней домашней игре «Динамо» одержит победу с любым счётом, то наберёт 38 очков и закончит календарный год на первом месте в таблице, опережая сине-бело-голубых на одно очко.

Если «Зенит» выиграет, то за 12 туров до конца сезона оторвётся от динамовцев на пять очков, от ЦСКА — на десять, а от «Краснодара» и «Сочи» — на девять, одиннадцать или двенадцать, в зависимости от результатов их матчей с «Локомотивом» и «Спартаком» соответственно.

Если игра завершится вничью, то двухочковый отрыв «Зенита» от «Динамо» сохранится.

Матч первого круга состоялся в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой «Зенита» 4:1. Сегодняшняя игра пройдёт на домашнем стадионе «Динамо» в Москве и стартует в 14:00 по московскому времени.