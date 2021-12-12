Пилот «Хааса» Никита Мазепин не сможет принять участие в заключительной гонке чемпионата мира в классе «Формула-1» — «Гран-при Абу-Даби». Гонщик сдал положительный тест на коронавирус.

Таким образом, Мазепин не наберёт очков в своём дебютном сезоне в «Королевских гонках».

Мазепин должен был стартовать с последней 20-й позиции, перед ним расположился партнёр по команде Мик Шумахер.

Первым на дистанцию уйдёт Макс Ферстаппен из «Ред Булла», вторым — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». В этой гонке они разыграют титул чемпиона. На счету обоих гонщиков одинаковое количество очков — по 369,5. Если оба закончат гонку вне топ-10, то чемпионом станет Ферстаппен за счёт большего числа побед.

Стартует «Гран-при Абу-Даби» в 15:50 по московскому времени.