Российский гонщик Никита Мазепин досрочно завершил свой дебютный сезон в «Формуле-1». Пилот «Хааса» сдал положительный тест на коронавирус и снялся с заключительного старта сезона — «Гран-при Абу-Даби».

Таким образом, Мазепин не набрал за свой первый сезон в «Королевских гонках» ни одного очка. Из 21 гонки он смог завершить 16, пять раз сойдя с дистанции. Лучшим его результатом стало 14-е место на «Гран-при Азербайджана».

Ноль очков в сезоне — худший дебют в «Формуле-1» среди россиян. Остальные призовые пилоты из России показали следующие результаты в свой первый год:

Виталий Петров («Рено», 2010 год) — 27 очков

Даниил Квят («Торо Россо, 2014 год) — 8 очков

Сергей Сироткин («Уильямс», 2018 год) — 1 очко

Помимо них, в командах «Формулы-1» числились тест-пилотами Сергей Злобин («Минарди, 2002), Роман Русинов («Мидлэнд», 2006) и Артём Маркелов («Рено», 2018), но на старты они не выходили.

Отметим, что помимо Мазепина в нынешнем сезоне из основных пилотов ни одного очка не набрал и его напарник Мик Шумахер. Сегодняшнее «Гран-при Абу-Даби» — последний шанс для сына Михаэля Шумахера заехать в десятку лидеров.