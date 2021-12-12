Сегодня, 12 декабря, в ОАЭ состоится заключительная гонка «Формулы-1» сезона-2021 — «Гран-при Абу-Даби». Впервые за 13 лет чемпион мира и обладатель Кубка конструкторов определятся в последней гонке сезона. Последний раз это произошло в 2008 году.

На данный момент в личном зачёте наблюдается двоевластие: Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и действующий чемпион Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» имеют в активе 369,5 очка. По полбалла гонщики имеют из-за досрочно прерванного «Гран-при Бельгии», где всем участникам была записана половина очков.

Таким образом, для того, чтобы стать чемпионом 2021 года, Ферстаппену или Хэмилтону достаточно набрать больше очков, чем соперник.

Напомним, что очки начисляются первым десяти местам по следующей системе: победитель получает 25 очков, второе место — 18, третье — 15, далее — 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Кроме того, одно дополнительное очко гонщик получает за лучший круг.

Теоретически по итогам заключительной гонки пилоты могут набрать одинаковое количество очков. Это произойдёт при одном из следующих раскладов:

— Ферстаппен или Хэмилтон становится девятым, его соперник — десятым и с лучшим кругом;

— Ферстаппен или Хэмилтон становится десятым, его соперник финиширует вне топ-10 и с лучшим кругом;

— Ферстаппен и Хэмилтон оба финишируют вне топ-10 без лучшего круга.

Если это произойдёт и у гонщиков будет равное число очков, то чемпионом сезона станет Ферстаппен: у него больше побед в сезоне (9 против 8).

В этом сезоне состоялась одна гонка, в которой оба пилота не набрали призовых очков — «Гран-при Азербайджана».

Ферстаппен будет стартовать на «Гран-при Абу-Даби» с поул-позишн, Хэмилтон уйдёт на дистанцию вторым.

Для Ферстаппена чемпионство станет первым в карьере, а «Ред Булл» вернёт себе титул спустя 8 лет. До этого австрийская команда четыре сезона подряд выигрывала чемпионат «Формулы-1» — с 2010 по 2013 (все четыре раза — Себастьян Феттель).

После этого наступила семилетняя гегемония «Мерседеса». В 2016 чемпионат выиграл Нико Росберг, а в 2014-2015 и 2017-2020 победы одерживал Льюис Хэмилтон.

Впервые чемпионом Хэмилтон стал в сезоне-2008 за рулём «Макларена», и это был предыдущий случай, когда чемпион определился в заключительной гонке сезона. Тогда Хэмилтон сумел обойти Фелипе Массу из «Феррари» (98 очков против 97, с 10 баллами за победу и восемью очковыми местами).

Если Хэмилтону снова удастся выиграть чемпионат, то эта победа станет рекордной восьмой. До этого семь титулов удалось выиграть Михаэлю Шумахеру. Кроме того, Хэмилтон повторит другой рекорд Красного барона — пять титулов подряд (у Шумахера — с 2000 по 2004).

Помимо победителя в личном зачёте, «Гран-при Абу-Даби» определит и обладателя Кубка конструкторов. В нём уже есть более явное преимущество: «Мерседес» имеет в активе 587,5 очка, «Ред Булл» — 559,5 (отрыв — 28 очков). Помимо Хэмилтона и Ферстаппена, очки командам могут принести Валттери Боттас и Серхио Перес соответственно.

Вторые пилоты команд досрочно заняли третье и четвёртое место в сезоне. У Боттаса 218 очков, у Переса 190, оба стали недосягаемы для конкурентов.

К сожалению, в гонке не примет участия российский пилот «Хааса» Никита Мазепин. Он сдал положительный тест на коронавирус и пропустит старт. За весь сезон российский гонщик набрал ноль очков — это худший результат в «Королевских гонках» среди его соотечественников.

Старт «Гран-при Абу-Даби» будет дан в 15:50 по московскому времени.