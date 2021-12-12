Российский гроссмейстер Даниил Дубов прокомментировал ситуацию о работе в команде чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Ранее другой шахматист из России Сергей Карякин выразил недовольство тем, что Дубов помогал Карлсену в матче за титул чемпиона мира против своего соотечественника Яна Непомнящего.

«Это вообще странно, что сейчас такой шок для общественности. Едва ли не главная новость, затмевающая завершение матчя», — цитирует «Чемпионат» Дубова.

Также он объяснил, почему не стал работать в команде Непомнящего. После победы последнего в турнире претендентов, гроссмейстер сказал, что Даниилу «не хотелось бы быть слугой двух господ».

«Кто мне несимпатичен в команде Яна и почему? Не хочу называть людей, но вот вы сами процитировали Яна про слугу двух господ, — сказал Дубов. — Команда, в которой был я, ни меня, ни кого-то ещё слугой не назовёт».

Напомним, что Карлсен защитил титул чемпиона мира, завоёванный в 2013 году, обыграв Непомнящего 7,5:3,5. Норвежец выиграл четыре партии из 11 и не проиграл ни разу.