Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева объявила состав сборной по шорт-треку на Олимпиаду-2022 в Пекине, сообщает ТАСС. В команду вошли:

Мужчины: Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

Женщины: Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

Самым титулованным спортсменом в команде остаётся Елистратов. На его счету золото Олимпиады-2014 в Сочи в эстафете и бронза Пхёнчхана-2018 на 1500 м. Кроме того, Елистратов выиграл одно золото, два серебра и шесть бронз чемпионатов мира, а также 14 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей чемпионатов Европы.

У девушек самой титулованной является Софья Просвирнова. На её счету два серебра и две бронзы чемпионатов мира, шесть золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград чемпионатов Европы.

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Россия из-за санкций CAS примет участие в Играх под нейтральным флагом как «команда ОКР».

В шорт-треке будет разыграно девять комплектов медалей: 500, 1000, 1500 м у мужчин и женщин, мужская, женская и смешанная эстафеты. Смешанная эстафета будет впервые представлена на Олимпийских играх.