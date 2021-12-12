Пилот Charouz Racing System Энцо Фиттипальди выписан из больницы в Саудовской Аравии. Гонщик попал в серьёзную аварию 5 декабря, на старте гонки этапа «Формулы-2» в Джидде.

«Сегодня я живым и невредимым приехал домой в Северной Каролине, США… Я хотел воспользоваться этим временем, чтобы поблагодарить всех, кто помог мне в последние пару дней, — написал Фиттипальди в Твиттере. — Не могу описать словами, какими добрыми и любящими были все в больнице короля Фахда».

Напомним, что авария произошла после того, как гонщик ART Grand Prix Тео Пуршер заглох на старте. Фиттипальди не успел его объехать и врезался на полном ходу. Пуршер избежал серьёзных травм, Фиттипальди пострадал сильнее.