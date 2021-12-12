Стал известен состав «Зенита» на матч 18-го тура чемпионата России по футболу против «Динамо». В заявку сине-бело-голубых не попали два основных центрфорварда — Сердар Азмун и Артём Дзюба. Причины их непопадания в состав не называются. Кроме того, вне заявки остался и Ярослав Ракицкий. На игру зенитвцы выйдут с четырьмя номинальными защитниками и без чистого центрфорварда. Скорее всего, роль «ложной девятки» будет исполнять либо Андрей Мостовой, либо Клаудиньо.

Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом: Кержаков, Караваев, Ловрен, Чистяков, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Мостовой. Запасные — Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Оздоев, Кузнецов.

Матч «Динамо» — «Зенит» стартует в 14:00 по московскому времени. После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая идущее вторым «Динамо» на 2 очка. В случае победы бело-голубые завершат год на первом месте.