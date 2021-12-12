Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление женской национальной команды в гонке с раздельным стартом на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Он отметил, что в коллективе остается хорошее настроение, и все готовятся к Олимпиаде в полном объеме.

«Сегодня девушки пробежали разделку неплохо. Хотелось бы быть поближе, но оценю выступление на троечку. Мы знаем, где мы побежим и как побежим. В принципе, все этапы Кубка мира — проходящие старты», — цитирует Сорина Чемпионат.

Специалист добавил, что сложно делать выводы по подобным соревнованиям.

Напомним, сильнейшей из россиянок стала Вероника Степанова, занявшая 10-е место. Татьяна Сорина была 13-й, Наталья Непряева – 17-й, Анастасия Рыгалина – 22-й.