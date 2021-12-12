«Сочи» одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева смогли отыграться с 0:4, а защитник Иван Мищенко оформил хет-трик.

В первом периоде счет на 13-й минуте открыл нападающий гостей Егор Морозов. Позже он и его напарник по команде записали себе в актив по дублю. Иван Мищенко из «Сочи» отыграл три шайбы и отдал голевую передачу, также помогли победить точные броски по воротам Амира Гараева и Василия Глотова.

В конце третьего периода игроки «Сочи» получили дисциплинарный штраф за неспортивное поведение на льду.

«Сочи» заработал 34 очка в 38 матчах и занял 10-е место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 51 баллом находится на пятой позиции.