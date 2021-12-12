Встреча «Краснодара» и «Нижнего Новгорода» в 18-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) завершилась нулевой ничьей. За 97 минут матча команды не смогли открыть счет.

Нарушениями в первом тайме отметились Егор Сорокин и Александр Мартынович. Первый получил желтую карточку за грубую игру, второй – за подножку.

Также главный арбитр встречи Евгений Кукуляк отметил два фола у «Нижнего Новгорода». У них нарушали Иван Миладинович и Беким Балай. Третью желтую у хозяев получил Виктор Клаэссон. Каждая команда сделала по три замены. В концовке матча еще одно нарушение было от Руслана Апекова из Краснодара и фол от Александра Сапеты из Нижнего Новгорода.

После 18-го тура хозяева остались на четвертой строчке с 29 очками. «Нижний Новгород» держится близко к зоне вылета, на 13-й позиции, с 19 баллами.