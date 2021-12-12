Московский «Локомотив» одержал победу над «Уфой» в 18-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Железнодорожники впервые обошлись без поражения за последние пять встреч во всех соревнованиях.

Игра на «РЖД Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Команды открыли счет только после середины второго тайма. На 71-й минуте отличился Константин Марадишвили, на 74-й Гирано Керк отправил мяч точно в ворота соперника.

После 18-ти игр в чемпионате страны в текущем сезоне «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на пятое место. «Уфа» с 16 баллами заняла 15-ю позицию и осталась в зоне вылета.

Напомним, ранее москвичи проигрывали пять раз подряд: в РПЛ и в Лиге Европы. Последняя победа «Локомотива» была 30 октября в матче против «Нижнего Новгорода».