В «Манчестер Юнайтед» не смогли провести запланированную тренировку. Известно, что в клубе одновременно несколько человек заразились коронавирусом.

По информации The Athletic, положительные тесты получили сотрудники и футболисты команды. Именно поэтому тренерскому штабу пришлось изменить вид занятий в воскресенье, 12 декабря. Игроки тренировались индивидуально в бесконтактном режиме, сообщает источник.

Люди с положительным тестом и симптомами коронавируса были отправлены домой. При этом инфекция не подтвердилась у тех, кто ездил на матч 16-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) против «Норвич Сити».

Отмечается, что следующая встреча клуба в чемпионате страны находится под вопросом. Во вторник, 14 декабря, подопечные Ральфа Рангника должны сыграть с «Брентфордом».