Сегодня, 13 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Петербургский «Зенит» познакомится со своим первым соперником на турнире.

Чтобы попасть в 1/8 финала соревнований подопечные Сергея Семака должны обыграть своих первых оппонентов в Лиге Европы.

Жеребьевка этой стадии запланирована на 14:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в швейцарском Ньоне. Трансляция будет доступна в эфире телеканала Матч ТВ.

Перед началом жеребьевки определились две группы команд: сеяные и несеяные.

К первым относятся те, кто занял вторые места в группах Лиги Европы: «Рейнджерс» (Шотландия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Брага» (Португалия), «Бетис» (Испания) и «Динамо» (Загреб, Хорватия).

Во вторую группу входят те, кто занял третьи места в группах Лиги чемпионов: «Зенит» (Россия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия), «Боруссия» Д (Германия), «Шериф» (Молдавия), «Барселона» (Испания), «Аталанта» (Италия) и «Севилья» (Испания).

Первые матчи состоятся 17 февраля на полях команд из второй подгруппы. Так, сначала «Зенит» сыграет дома, а 24 февраля – на выезде.