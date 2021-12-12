Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча с «Северсталью» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и прокомментировал успешные действия защитника Ивана Мищенко.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев. 26-летний игрок трижды забил и отдал одну голевую передачу.

«Ну позвонили уже из топовых клубов, предлагают несколько миллионов долларов, но я сказал – всё через меня. Я его продюсером буду, думаю, что агент не обидится. Решим вопрос», — цитирует Назарова Чемпионат.

Наставник добавил, что после паузы их ждут 13 важных матчей, которые решат выход в плей-офф.

«Сочи» заработал 34 очка в 38 матчах и занял 10-е место в таблице Западной конференции. «Северсталь» с 51 баллом находится на пятой позиции.