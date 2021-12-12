Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал итоги матча против «Вероны» в 17-м туре Серии А и рассказал о главной проблеме российского хавбека Алексея Миранчука в своей команде.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Миранчук впервые за последние 18 матчей появился в стартовом составе и забил гол на 37-й минуте.

Наставник отметил, что в составе команды много хороших игроков.

«Если не играют Пессина или Демираль, я могу выпустить Джимсити или Пашалича. Сегодня отлично сыграл Миранчук. Проблема в том, что он любит играть на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем», – приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

Тренер добавил, что это ошибка штаба, произошедшая при комплектации состава.

В Серии А «Аталанта» находится на четвертом месте с 34 баллами. Их соперники держатся на промежуточной десятой позиции с 23 очками.