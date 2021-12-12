Норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила, что ее слудующее выступление на соревнованиях состоится только в олимпийском Пекине. Спортсменка пропустит часть оставшихся этапов Кубка мира.

Она отметила, что сомневалась в этом решении во время стартов в Руке и Лиллехаммере. Однако сейчас почувствовала себя достаточно хорошо.

«Это были мои последние соревнования на этапе Кубка мира перед длительным тренировочным периодом, потому что я перехожу к интенсивной фазе подготовки к Олимпийским играм», — приводит слова Йохауг Ski-Nordique.

Отмечается, что лыжница также может вернуться на Кубок мира в Ле Русе (Франция) на 14-16 января. При этом она уже выполнила все критерии отбора на Игры и может свободно пропускать старты.