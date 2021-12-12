Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о своих впечатлениях о работе в России и планах команды на зимнюю паузу. По его словам, первая часть сезона получилась очень разнообразной.

В 18-м туре чемпионата страны железнодорожники обыграли «Уфу» со счетом 2:0. Победа прервала серию их поражений из пяти матчей во всех турнирах.

Тренер отметил, что по ходу стартов они использовали 30 разных игроков. Это было связано с трудностями у основы команды.

«У меня никогда не было столько эмоций до зимнего перерыва, сколько я пережил здесь. Команда собирается в середине января, пройдет медосмотр и отправится на сборы. Надеюсь, у меня получится собрать всех игроков, без травмированных», – цитирует Гисдоля Sport24.

После 18-ти игр в чемпионате страны в текущем сезоне «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на пятое место. «Уфа» с 16 баллами заняла 15-ю позицию и осталась в зоне вылета.