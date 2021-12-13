Матч «Сочи» – «Спартак» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 13 декабря. Игра станет заключительной для всего чемпионата перед зимней паузой.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне команды уже встречались в конце августа. Тогда на «Открытие Арене» в Москве гости победили со счетом 2:1.

Известно, что в завтрашнем матче у «Сочи» не сыграет защитник Сергей Терехов, у него – травма ноги.

Со стороны «Спартака» повреждений гораздо больше. Встречу пропустят Джордан Ларссон (мышечная травма), Павел Маслов (травма сухожилия) и Эсекиель Понсе (травма колена). Форвард Александр Соболев не выйдет на поле из-за красной карточки.

Перед итоговой игрой года «Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ с 23 очками, «Сочи» держится на шестой строчке с 28 баллами.