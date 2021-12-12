Судья с теннисными мячами в руках. Фото: Официальный сайт Уимблдона.

Судья с теннисными мячами в руках. Фото: Официальный сайт Уимблдона.

Российская теннисистка Виталия Дьяченко выиграла турнир во французском Анже. В финальном матче на Челленджере она была сильнее китаянки Чжан Шуай.

Встреча в помещении продолжалась 1 час и 33 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу россиянки.

Дьяченко сделала четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. Шуай отметилась двумя подачами навылет, четырьмя ошибками и взяла только 1 из 10 брейк-пойнтов.

Дьяченко выиграла свой первый титул с 2019 года. Сейчас она располагается на 165 строчке рейтинга WTA, но по итогам недели вернется в топ-150.

Напомним, ранее в финале парного разряда россиянка Вера Звонарева не смогла добиться победы в дуэте с Моникой Никулеску.