Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал ход игры и результат выездного матча с «Краснодаром» в 18-м туре чемпионат страны.

По его словам, встреча соответствовала его ожиданиям. Однако победа не вытекала из процесса игры и не стала бы справедливой.

«Ничья – хороший результат для нас. Мы не проиграли в Краснодаре. Мы не допустили серьезных ошибок в обороне. Что касается атаки, то мы не первый раз уже играем так в нападении», – цитирует Кержакова РИА Новости Спорт.

Специалист также отметил проблемы с составом в первой части чемпионата и назвал 13-е место в таблице РПЛ неплохим итогом.

Напомним, команды сыграли вничью и не забили ни одного гола на поле в Краснодаре.