Женская сборная России по гандболу встретится с командой Франции в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. Игра пройдет на городской арене в Гранольерс (Испания) сегодня, 13 декабря, и начнется в 22:30 по московскому времени.

После четырех туров обе команды набрали достаточное количество очков для досрочного прохождения в 1/4 финала соревнований. На счету россиянок – семь баллов, пока они занимают второе место. У их будущих соперник – восемь очков и лидерство в группе.

Ранее национальная сборная обыграла Камерун, Польшу, Сербию и Черногорию, а также ничьей рассталась со Словенией. Француженки пока только побеждали на этом турнире.

Напомним, в последний раз команды встречались в финале Олимпийских Игр-2020. Тогда российская команда уступила со счетом 25:30.