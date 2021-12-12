Международная автомобильная федерация (FIA) рассмотрела протесты «Мерседеса» по двум возможным нарушениям в финальной гонке сезона Формулы-1 на Гран-при Абу-Даби. Известно, что представители команды получили два отрицательных ответа.

Прежде организация отклонила протест на попытку Ферстаппена обогнать Хэмилтона во время работы машины безопасности, сообщает официальный сайт FIA.

Потом то же решение было принято по итогам второго инцидента: круговые не могли обогнать сэйфти-кар. Только пять пилотов, ближайших к титулу, получили такую возможность перед рестартом.

Теперь результаты гонки считаются официальными: пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом мира.

Напомним, у него с Хэмилтоном на старте заезда в Абу-Даби было одинаковое количество очков. Именно последняя гонка решала судьбу титула в этом году.