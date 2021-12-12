Российский голкипер норвежского «Буде-Глимт» и национальной сборной Никита Хайкин во второй раз завоевал титул победителя иностранного чемпионата.

В заключительном, 30-м туре, соревнований в Норвегии его клуб одержал победу над «Мьендаленом». Игра завершилась со счетом – 3:0. Все 90 минут ворота защищал именно Хайкин.

По итогам сезона «Буде-Глимт» набрал 63 очка и во второй раз взяла чемпионство. В прошлый раз они выигрывали общий зачет в прошлом году. Второе место с отставанием в три очка занял «Мольде».

Напомним, Хайкин вызывался в состав сборной России на заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Однако на поле он не выходил.