NVsport представляет главные новости из мира спорта за 12 декабря в традиционном дайджесте.

Ферстаппен впервые стал чемпионом мира. Пилот «Ред Булла» выиграл финал в Абу-Даби

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем заключительного старта текущего сезона Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби (ОАЭ). Это его первый титул чемпиона мира.

Россия заняла третье место в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Второй стала команда Франции, отставшая от лидеров на 21,2 секунды.

«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и закончил 2021 год лидером РПЛ

В Москве на «ВТБ Арене» завершился матч 18-го тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Зенитом». Игра закончилась вничью — со счётом 1:1.

Миранчук забил «Вероне», выйдя впервые с сентября в старте «Аталанты»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сегодня, 12 декабря, отличился голом в Серии А. Он забил «Вероне», ранее не выходя в стартовом составе с сентября.

СКА упустил первое место в таблице Запада после поражения «Динамо Мск» по буллитам

СКА проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2 (1:1 до серии буллитов).

Голкипер сборной России Хайкин стал двукратным чемпионом Норвегии по футболу

Российский голкипер норвежского «Буде-Глимт» и национальной сборной Никита Хайкин во второй раз завоевал титул победителя иностранного чемпионата.

Норвежка Ройселанн выиграла гонку преследования на КМ в Хохфильцене, Казакевич – 9-я

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей в женской гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На девятой позиции финишировала россиянка Ирина Казакевич.

Норвежец Крюгер выиграл 15-километровую гонку на этапе КМ, Клэбо второй, Устюгов третий

Норвежец Симен Крюгер одержал победу в 15-километровой гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Он преодолел дистанцию за 32.20,4.

Норвежка Йохауг победила в коньковой «разделке» в Давосе, Степанова – 10-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала первой в коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. В топ-10 вошла россиянка Вероника Степанова.