NVsport представляет главные новости из мира спорта за 12 декабря в традиционном дайджесте.
Ферстаппен впервые стал чемпионом мира. Пилот «Ред Булла» выиграл финал в Абу-Даби
Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем заключительного старта текущего сезона Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби (ОАЭ). Это его первый титул чемпиона мира.
Россия заняла третье место в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Второй стала команда Франции, отставшая от лидеров на 21,2 секунды.
«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и закончил 2021 год лидером РПЛ
В Москве на «ВТБ Арене» завершился матч 18-го тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Зенитом». Игра закончилась вничью — со счётом 1:1.
Миранчук забил «Вероне», выйдя впервые с сентября в старте «Аталанты»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сегодня, 12 декабря, отличился голом в Серии А. Он забил «Вероне», ранее не выходя в стартовом составе с сентября.
СКА упустил первое место в таблице Запада после поражения «Динамо Мск» по буллитам
СКА проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:2 (1:1 до серии буллитов).
Голкипер сборной России Хайкин стал двукратным чемпионом Норвегии по футболу
Российский голкипер норвежского «Буде-Глимт» и национальной сборной Никита Хайкин во второй раз завоевал титул победителя иностранного чемпионата.
Норвежка Ройселанн выиграла гонку преследования на КМ в Хохфильцене, Казакевич – 9-я
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн стала победительницей в женской гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На девятой позиции финишировала россиянка Ирина Казакевич.
Норвежец Крюгер выиграл 15-километровую гонку на этапе КМ, Клэбо второй, Устюгов третий
Норвежец Симен Крюгер одержал победу в 15-километровой гонке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Он преодолел дистанцию за 32.20,4.
Норвежка Йохауг победила в коньковой «разделке» в Давосе, Степанова – 10-я
Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала первой в коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. В топ-10 вошла россиянка Вероника Степанова.
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