За прошедшие сутки в России выявлено 29 558 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 2 328 – без клинических проявлений.

В Москве выявлено 2894 случая, в Санкт-Петербурге – 1968, в Московской области – 1999.

За прошедшие сутки врачи выписали по выздоровлении 28 561 человек. Из них в Москве – 3016, в Московской области – 2147, в Ростовской области – 805 человек. За весь период выписано 8 769 916 пациентов.

За сутки 1121 человек умер от коронавируса. За весь период с болезнью не справились 290 604 человека.

Роспортребнадзор заявил, что за весь период специалисты провели более 232,1 млн лабораторных исследований на коронавирус. Из них 455 тысяч – за последние сутки. Медики наблюдают за состоянием 1 635 442 человек.