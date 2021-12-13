Такой сумасшедший сезон в «Формуле-1» и должен был закончиться по-сумасшедшему. За десятые годы мы уже успели отвыкнуть от реального противостояния в «Королевских гонках» гонщиков из разных команд. Сперва было тотальное доминирование «Ред Булла», затем «Мерседеса». Единственная интрига была в сезоне-2016, но тогда за чемпионство боролись сокомандники Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.

Перед гонкой

Но в этом сезоне наконец-то нас ждала настоящая дуэль, как в лучшие годы Михаэля Шумахера и Мики Хаккинена. И эта дуэль не была джентльменским поединком со взаимными реверансами и комплиментарными интервью. Напротив, представители «Мерседеса» и «Ред Булла» рвали и метали, особенно если у Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена происходили конфликты на трассе. Руководство FIA и стюардов неоднократно обвиняли в непоследовательности и даже в предвзятости решений. Обвинения сыпались со стороны обоих лидеров. Но к «Гран-при Абу-Даби» об этом нужно было забыть. Ферстаппен лидировал большую часть сезона, но Хэмилтон выиграл в концовке три гонки подряд, и к заключительному старту сезона оба гонщика подошли с абсолютно одинаковым количеством очков. Ситуация впечатляющая, особенно с учётом «Гран-при Бельгии». Тогда гонка была завершена досрочно, все гонщики получили половину очков, и именно Ферстаппену и Хэмилтону удалось показать нечётный результат. В итоге оба получили дробное число очков – 12,5 и 7,5 соответственно.

Нет, такой сумасшедший сезон обязан был закончиться по-сумасшедшему.

Гонка

Ферстаппен стартовал в гонке с поула, но Хэмилтон с ходу вырвался в лидеры. На шестом повороте Макс попытался атаковать соперника, между ними произошёл первый контакт, Хэмилтон выехал за пределы трассы, но срезал поворот и остался первым. Стюарды инцидент справедливо не рассматривают, всё в рамках борьбы. Ферстаппен в переговорах по радио возмущён.

Хэмилтон проводит гонку на порядок лучше, улучшая результат лучшего круга и увеличивая отрыв от соперника.

После пит-стопов обоих на первое место вырывается напарник Ферстаппена Серхио Перес. Очевидно, что ненадолго: задачей Переса будет удержать Хэмилтона как можно дольше. Серхио справляется с задачей на пятёрку – к выходу Льюиса в лидеры Ферстаппен его уже успел догнать. Макс хвалит напарника, называя его «настоящей легендой».

Но Хэмилтон продолжает наращивать преимущество. Эта гонка проходит за явным преимуществом «Мерседеса». Рекордный восьмой титул всё ближе.

Раньше времени гонку заканчивает легендарный Кими Райкконен. 42-летний финн проводил свой последний сезон в «Формуле-1». Спасибо за всё, чемпион!

Ферстаппен после второго пит-стопа отстаёт от Хэмилтона на 17 секунд, но увеличивает скорость. Льюис нервничает и говорит команде, что они рискуют.

На свежей резине Макс немного сокращает отставание от лидера, но недостаточно, чтобы бороться за победу. Разрыв между чемпионом и претендентом – 12 секунд. Хэм, езжай уверенно, восьмой титул уже твой!

И здесь в голливудских сценариях однотипного спортивного кино комментатор должен воскликнуть «Но что это?!» Однако жизнь – это не Голливуд… Или…

Но что это?!

Николас Латифи на «Уильямсе» и Мик Шумахер на «Хааса» ведут борьбу за 15-е место. Пятнадцатое! Латифи попадает в аварию, и на трассе появляется сэйфти-кар! До финиша остётся пять кругов. Ферстаппен заезжает в боксы и ставит свежий софт. Хэмилтон остаётся на изношенном харде, чтобы не потерять позицию. На момент остановки гонки между Льюисом и Максом пять круговых.

После этого встал вопрос о возобновлении гонки: успеет ли эвакуатор убрать с трассы болид Латифи. Если нет, то гонка останавливается, Хэмилтон – чемпион.

Машину страссы убирают, пять круговых остаются между Максом и Льюисом. Но в последний момент им дают команду сместиться, и вот между двумя фаворитами сезона уже не остаётся никого: Хэмилтон идёт первым, Ферстаппен вторым. Впереди остался только один круг!

На последнем круге даже подобия борьбы не получилось: Ферстаппен легко на софте обошёл уставший хард соперника. «Формула-1», встречай нового чемпиона!

После гонки

Перед стартом автор заметки шутил: Хэмилтон будет лидировать всю дистанцию, но на последнем круге в него врежется отставший на круг Шумахер-младший и с криком «за моего отца» не даст Льюису обойти Михаэля Шумахера по числу титулов. Кто же знал, что эта шутка окажется настолько недалека от правды – ведь именно с Миком столкнулся Николас Латифи.

Если бы организаторы соблюдали букву закона, то гонка бы наверняка завершилась сэйфти-каром, пока круговые перестраивались бы. А решение стюардов в последний момент убрать круговых между «Ред Буллом» и «Мерседесом» оказалось полной неожиданностью для последних. Руководство FIA хотело соблюсти спортивный принцип, но допустило неприятный просчёт, из-за чего чемпионство Ферстаппена вышло «с душком». А ведь никто после аварии Латифи не мешал поднять красные флаги и дать рестарт с места. Тогда бы оба гонщика успели поменять шины и несколько кругов бились бы друг с другом за победу.

Протесты «Мерседеса» были отклонены, сейчас команда подала апелляцию, но, скорее всего, отклонят и её. Это уже отчаянная попытка идти до конца даже в безнадёжной ситуации.

Сумасшедший и скандальный сезон должен был завершиться по-сумасшедшему и скандальному. Неправы те, кто говорит «игра забывается, результат остаётся». Годы спустя это противостояние будет пересказываться во всех красках и подробностях, и нас однозначно ждёт голливудский хит по сценарию из самой жизни. Спасибо, «Формула-1»!

Ах да, Никита Мазепин заболел коронавирусом и пропустил последнюю гонку.