Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о своей учебе в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова.

Семененко рассказал, что до 11-го класса обожал химию, но последний год обучения дался ему тяжело. Он не ходил на уроки полтора месяца, так как выступал на чемпионате мира по фигурному катанию. Он не хотел подвести товарищей по команде.

Фигурист ставит тренировки на первое место. Этот год олимпийский, все свободное время Семененко уделяет подготовке к Играм.

«Благодарен, что Алексей Николаевич и спорткомитет помогли решить некоторые организационные моменты с учебой, поэтому у меня сейчас практически свободное расписание«, – цитирует Семененко «Матч ТВ».

Фигурист рассказал, что зачеты и контрольные он сдает вовремя, а сейчас старается сосредоточиться на тренировках.

Семененко рассказал, что советовался с американским фигуристом Нэйтаном Ченом перед поступлением в медицинский университет.